Candidatos terminam campanhas na capital com festas e comícios

O atual Presidente e recandidato ao cargo (José Mário Vaz), o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC, Domingos Simões Pereira), o candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Umaro Sissoco Embaló), o candidato da Aliança Povo Unido (APU, Nuno Nabian) e o ex-primeiro ministro Carlos Gomes Júnior realizam comícios de encerramento que vão trazer milhares de apoiantes à capital.

A campanha foi marcada pela nomeação, por parte do Presidente, de um novo Governo, que foi recusado pela comunidade internacional, que exigiu a José Mário Vaz que se limitasse a uma gestão mais limitada.

A Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental (CEDEAO) ordenou o reforço das forças internacionais destacadas num país que tem sido palco de grande instabilidade política nos últimos anos.

O favorito à vitória, Domingos Simões Pereira, opôs-se sempre a esse novo governo e conta com o apoio do principal partido do país.

Já Sissoco Embaló é apoiado por um partido que nasceu do próprio PAIGC, o Madem G15, que teve um surpreendente segundo lugar nas legislativas de março deste ano.

Antes do comício final, Sissoco Embaló é recebido na capital de Cabo Verde pelo Presidente da República, numa audiência oficial.

Nuno Nabian conta com o apoio de uma das principais etnias do país, os balantas, e de dois partidos, a APU e o Partido da Renovação Social (PRS, que ficou em terceiro lugar nas legislativas).

Carlos Gomes Júnior beneficia de um passado como primeiro-ministro mas, na ocasião, era dirigente do PAIGC.

A primeira volta das eleições presidenciais guineenses, a que concorrem 12 candidatos, realiza-se em 24 de novembro.

A segunda volta está agendada para 29 de dezembro.