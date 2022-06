Candidatura da Ucrânia à UE. Costa adverte para "risco de falsas expectativas"

“O grande risco é criar falsas expectativas que se tornem amargas deceções”, afirmou o chefe do Governo.



Nesta entrevista à publicação financeira, António Costa sustenta que está concentrado em "obter no próximo Conselho Europeu um compromisso claro sobre o apoio urgente e construir uma plataforma de longo prazo para apoiar a recuperação da Ucrânia". "O melhor apoio que a União Europeia pode dar à Ucrânia é manter a sua unidade. O melhor que podemos oferecer é a unidade europeia", insiste Costa.





“Para esse apoio claro e imediato, não precisamos de abrir, neste momento, uma negociação ou procedimento que levará muitos anos – Macron diz décadas, não digo décadas, mas certamente muito tempo”, acentuou o primeiro-ministro.



Nas declarações ao Financial Times, António Costa não se opõe explicitamente à candidatura ucraniana à adesão ao bloco europeu.



Recorde-se que, no último fim de semana, durante uma deslocação a Kiev, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adiantou que Bruxelas deverá revelar até sexta-feira a sua avaliação do dossier de candidatura da Ucrânia.