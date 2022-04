Candidatura de José Ramos-Horta apresenta protesto à CNE

"Lamentamos que no dia 12 do corrente mês, nos deparámos com obstáculos diversos que visavam impedir a realização da campanha do nosso candidato à Presidência da República", José Ramos-Horta, "no local e na hora que constam do calendário de campanha, aprovado pela CNE (Comissão Nacional de Eleições)" timorense, de acordo com o protesto, a que a Lusa teve acesso.

A segunda volta das presidenciais timorenses está marcada para 19 de abril.

"Ao chegarmos no local de campanha, isto é, em Tasi Tolu, encontramos um entulho de andaimes e de materiais de construção de tendas de cerimónia, situação que nos obrigou a realizar as atividades de campanha do nosso candidato em local diferente daquele inicialmente previsto", indicou.

A candidatura referiu que a colocação do material causou "transtornos" à equipa de preparação do comício, agravados pelo que considerou serem "agressões de simpatizantes de outra candidatura presidencial", a do atual chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo.

"Perante tal ocorrência - a qual não poderá permanecer impune - exigimos que sejam adotadas as medidas legalmente cabíveis para por cobro a esta e outras situações, clara e inequivocamente violadoras dos princípios e das normas que norteiam a campanha eleitoral para a Presidência da República", sublinhou.

Apesar de o comício estar marcado e acordado com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), e como a Lusa confirmou no local, a equipa de José Ramos-Horta acabou por ter que mudar a zona do recinto a utilizar, depois de alguém do Governo ter bloqueado a parte principal com ferros e outros materiais.

Oficialmente, trata-se de preparativos para as celebrações do 20 de Maio, quando se cumprem 20 anos da independência do país.

José Ramos-Horta minimizou o caso: "Não acredito que sejam instruções do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, ou de Mari Alkatiri (líder da Fretilin que apoia a candidatura do rival, Francisco Guterres Lú-Olo)", disse à Lusa.

"É demasiado mesquinho para acreditar que tenha vindo da cabeça de um deles. Deve ser algum idiota que colocou aqui a maquinaria e os ferros só para irritar, porque sabiam que arranjaríamos solução", acrescentou.

A campanha eleitoral termina oficialmente a 16 de abril, mas as atividades públicas terminem hoje, na sequência de um pedido da Igreja Católica relacionado com as atividades da Semana Santa.

Na primeira volta, José Ramos-Horta venceu com 46,51% dos votos, à frente de Francisco Guterres Lú-Olo com 22,14% dos votos, ocupando agora o primeiro e segundo lugar, respetivamente, no boletim de voto.

Na primeira volta das presidenciais votaram 664.106 dos 859.613 eleitores inscritos, com a abstenção a descer, em relação às eleições de 2017, para 22,74%.