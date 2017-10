Candidatura do Porto à sede da EMA colhe elogios em Bruxelas

Lusa11 Out, 2017, 19:13 | Mundo

Por iniciativa do eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, após sugestão da comissão da candidatura do Porto à EMA, um grupo de 20 pessoas, entre reitores de instituições públicas e privadas de ensino superior do Porto, representantes de estruturas culturais da cidade, da Área Metropolitana do Porto e da Associação Comercial do Porto estiveram esta tarde no Parlamento Europeu a apresentar o que a cidade tem para oferecer.

O encontro decorreu com Manfred Weber, presidente do grupo do PPE, e com os eurodeputados Alain Lamassoure (França), Esteban Gonzalez Pons (Espanha), Dubravka Suica (Croácia) e Andrey Kovatchev (Alemanha). Esteve também presente o eurodeputado polaco do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus Kazimierz Ujazdowski.

Esteban Pons disse abertamente que, depois de atribuir a pontuação máxima (três votos) a Barcelona, cidade que está entre as 19 candidatas à sede da EMA, os eurodeputados espanhóis do PPE escolherão o Porto (atribuindo-lhe dois votos).

Para Paulo Rangel, "é nessa contabilidade dos votos segundos que talvez se faça a diferença para saber quem passa a uma fase seguinte".

"Eu diria que está tudo em aberto, não tanto no sentido de ganhar, mas de passar à fase seguinte. Não vamos entrar em triunfalismos bacocos", disse aos jornalistas.

Rangel admitiu ter ficado surpreso com o elogio feito pelos eurodeputados ao facto de a apresentação envolver a sociedade civil do Porto, afirmando que isso significa que há "toda uma cidade que está unida em volta" do projeto.

O social-democrata destacou ainda o "empenho forte e genuíno" do Governo e dos embaixadores nesta candidatura, lembrando que a diplomacia portuguesa conta já com "dois grandes feitos", designadamente ter Durão Barroso como presidente da Comissão Europeia durante 10 anos e António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas.

Eurico Castro Alves e Ricardo Valente, da Comissão da candidatura do Porto à sede da EMA, fizeram um balanço positivo desta iniciativa.

"Este momento foi muito importante, porque com a ajuda dos eurodeputados [portugueses], todos sem exceção, sentimos um empenhamento grande. Falámos com pessoas que são estratégicas para a decisão final, porque são influenciadores. Passámos a nossa mensagem e acabámos de vez com aquele mito de que o Porto não cumpre com os requisitos", disse Eurico Castro Alves.

O vereador da Câmara do Porto Ricardo Valente destacou também a importância de demonstrar aos decisores em Bruxelas "as valências do Porto".

"O próximo mês é para trabalhar junto dos decisores finais e dar a conhecer a parte menos conhecida do Porto, que tem a ver com o `health cluster` e as universidades" existentes e suas ofertas, disse.