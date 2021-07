Candidaturas cruzam-se nas estradas e apoiantes discutem

Foi o que aconteceu hoje à tarde, em Santana, distrito de Cantagalo, a sul da capital são-tomense, quando as campanhas de Carlos Vila Nova (apoiado pela Ação Democrática Independente, na oposição) e Guilherme Posser da Costa (apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -- Partido Social Democrata, no poder).

Algumas centenas de apoiantes de Vila Nova já o aguardavam, com `t-shirts` azuis, à beira da estrada, em Micondó, povoação em Santana, ao som da música da campanha.

À medida que a tarde avançava, iam chegando cada vez mais pessoas, ora de moto, carrinhas de caixa aberta ou a pé.

Do cimo da povoação descia um grupo de apoiantes de Posser da Costa, de `t-shirt` branca com a cara do candidato. Responsáveis da campanha tentavam avaliar o melhor percurso.

"É difícil não nos cruzarmos com outras campanhas. Já tínhamos a nossa ação marcada, não vamos alterar", disse à Lusa um membro da comitiva de Posser da Costa, admitindo que por vezes há alguns desacatos.

Entretanto, do outro lado da estrada, começam a chegar `motoqueiros` com cartazes com a cara de Posser da Costa pendurados, e depois camiões que transportavam materiais de campanha e jovens, que cantavam os `slogans` da sua campanha.

Da estrada, os apoiantes de Vila Nova agitavam as bandeiras azuis e gritavam o nome do seu candidato.

Elementos da comitiva de Vila Nova tentavam apressar a passagem: "Sai, sai", "baza", "some", "passa", gritavam, perante a indignação dos apoiantes da outra candidatura.

Em pouco tempo, vários membros das duas campanhas envolveram-se em discussões acesas e alguns chegaram a ter de ser separados. Entretanto, Posser da Costa chegou a pé, rodeado de algumas pessoas, que procuraram desviá-lo da confusão.

"Eles estão frustrados, estão à rasca", dizia um homem, que envergava um chapéu azul e amarelo da candidatura de Vila Nova.

Pouco tempo depois, passavam na estrada alguns carros da campanha de Elsa Pinto (MLSTP, que concorre como independente).

Um grupo de mulheres riu-se e gritou: "Viva Elsa!".

Também em Santana, na estrada principal, ficara para trás uma festa popular de apoio a Júlio Silva, outro dos candidatos.

O Presidente da República cessante, Evaristo Carvalho, não concorreu a um segundo mandato no `Palácio Cor-de-Rosa`.