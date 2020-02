Candidaturas divergem quanto aos trabalhos da Comissão Nacional de Eleições

Os trabalhos hoje realizados pela CNE, por imposição da Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental (CEDEAO) para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça ordenando o apuramento nacional dos resultados, foram criticados pela candidatura de Domingos Simões Pereira e elogiados pelos apoiantes de Umaro Sissoco Embaló, Presidente eleito do país por indicação do órgão eleitoral.

Mário Lino da Veiga, representante do candidato Domingos Simões Pereira, disse que a candidatura já apresentou uma reclamação formal sobre o que se passou hoje, criticando a "forma como a CNE está a tratar" a questão.

"No fundo não tivemos apuramento nacional", defendeu Mário Lino da Veiga, responsabilizando o presidente da CNE, José Pedro Sambú pela situação.

"O que vimos ali dentro é a CNE a não se importar com as leis da Guiné-Bissau, com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e a limitar-se a cumprir com o que diz a CEDEAO" , observou Lino da Veiga, que diz ter assinado a ata da reunião apenas para confirmar a sua presença e autenticar o que foi feito.

Por seu turno, Vença Gomes, representante de Umaro Sissoco Embalo, defendeu que os trabalhos realizados não alteraram os resultados que dão a vitória ao seu candidato.

"Não houve nenhuma alteração dos resultados" e o "trabalho foi feito de uma forma objetiva", declarou Vença Gomes.

"Foi consolidado o trabalho feito pela CNE" e "não foi nada de extraordinário", acrescentou o representante, em declarações aos jornalistas.

O Supremo, nas suas competências de Tribunal Eleitoral, ordenou à CNE a repetição do apuramento nacional nos termos do artigo 95.º da Lei Eleitoral, sob pena de ser autuado em termos da lei.

Hoje, os trabalhos na CNE contaram com a presença de um representante da CEDEAO.

Segundo a lei eleitoral, aquela operação consiste na verificação de número total dos eleitores inscritos, dos eleitores que votaram e sua percentagem relativamente aos primeiros, na verificação do total de votos obtidos por cada candidato, partido ou coligação de partidos e do número de votos nulos.

A CNE divulgou em 01 de janeiro os resultados provisórios das eleições presidenciais, sem, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, ter terminado o apuramento nacional.

Na sequência de um recurso de contencioso eleitoral, apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), o Supremo Tribunal de Justiça já tinha emitido um acórdão a pedir o cumprimento do artigo 95.º da Lei Eleitoral, tendo mais tarde, numa aclaração, insistindo na necessidade de realizar o apuramento nacional.

A CNE, por seu lado, diz que concluiu o processo com a divulgação dos resultados definitivos, que dão a vitória a Umaro Sissoco Embaló, com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira teve 46,45%.