Cantora Ariana Grande dá concerto repleto de estrelas em Manchester

04 Jun, 2017

O concerto tem como título "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester", viu os bilhetes esgotarem em poucos minutos na quinta-feira e decorrerá no campo de cricket de Old Trafford, destinando as receitas a um fundo de emergência criado pela autarquia de Manchester e pela Cruz Vermelha britânica.

O campo tem capacidade para 50 mil pessoas e o concerto vai ser transmitido em direto pela BBC, via televisão e rádio, em seis canais distintos a partir das 18:30 (mesma hora em Portugal continental e Madeira), meia hora antes do começo do espetáculo.

O concerto vai ter entrada gratuita para os fãs que estavam presentes no dia do atentado, que tinham, no entanto, de se registar antecipadamente.

Outros nomes que têm sido apontados para o concerto de hoje são Coldplay, Take That, Robbie Williams (que fez parte de Take That), Miley Cyrus (que na sua conta de Instagram agradeceu o convite para estar presente), Niall Horan (dos One Direction), Usher e Pharrell Williams.

A organização do espetáculo apelou aos espectadores para que não levassem sacos e malas para o recinto.

Entretanto, a empresa de transportes Uber anunciou que faria um donativo no valor de todas as viagens feitas de e a partir do recinto do concerto.

O atentado foi levado a cabo na noite de segunda-feira, 22 de maio, por Salman Abedi, um britânico de origem líbia de 22 anos, que se fez explodir à saída de um concerto de Ariana Grande, na Manchester Arena, e causou 22 mortos e 116 feridos.

O grupo autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

A ministra britânica do Interior, Amber Rudd, afirmou, no domingo, em declarações à BBC, que outros membros da rede extremista por detrás do ataque poderão continuar em fuga.

O pai e um dos irmãos do autor do atentado foram detidos na Líbia.