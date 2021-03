Cão de Joe Biden expulso da Casa Branca por comportamento agressivo

De acordo com a CNN, a culpa foi de Major, o cão mais novo, que terá mordido um membro da segurança da Casa Branca.





Duas fontes confirmaram o sucedido, referiu a cadeia norte-americana. Apesar de não se saber em que estado ficou a vítima do incidente da mordedura, como foi descrito, o caso terá sido suficientemente grave para levar à deportação dos dois animais, de raça Pastor Alemão. Outra fonte confirmou que os animais estão no Delaware mas referiu que os cães são transportados para lá e ficam ao cuidado de outras pessoas, sempre que os donos não estão em residência na capital. Joe Biden iniciou segunda-feira uma visita de dois dias a bases militares.





Major, de três anos, foi adotado pelo casal Biden em 2018, num refúgio canino. Foi saudado na imprensa como o primeiro animal recolhido a jamais ocupar a Casa Branca.





O animal é conhecido por ter protagonizado diversos episódios de comportamento problemático, incluindo saltos, vocalizações agressivas e ataques a membros do pessoal e da segurança, de acordo com as fontes da CNN.





O mais velho dos dois cães, Champ, tem cerca de 13 anos e, devido à idade avançada, demonstra comportamento mais calmo.





Joe Biden afirmou que adotou Major em parte para este fazer companhia a Champ e mantê-lo ativo.







"Adotamos o Major, é um animal de abrigo. Perguntámos ao veterinário o que podemos fazer para manter o Champ? e ele respondeu arranjem um cão mais novo. São companheiros", contou o Presidente aos jornalistas no dia de São Valentim, enquanto os cães passeavam sem trela no relvado da Casa Branca.

"Correm por todo o lado"



Champ e Major instalaram-se na Casa Branca em janeiro, menos de uma semana antes da inauguraçao de Joe Biden.





No mês passado, a primeira dama Jill Biden admitiu estar preocupada com a adaptação dos animais.







"Tenho estado obcecada com a instalação dos nossos cães, porque temos um cão sénior e um cão muito novo", afirmou em entrevista ao The Kelly Clarkson Show.







"Têm de apanhar o elevador, não estão habituados a isso, e têm de ir ao Relvado Sul com muitas pessoas a vê-los. É com isso que tenho andado obcecada, com conseguir ter todos os envolvidos calmos e instalados".







Jill Biden revelou também que o único local proibido aos cães são os sofás, embora tenha reconhecido que já apanhou Major num deles. "Correm por todo o lado", revelou.





Uma brincadeira com Major terá sido a causa da fractura num dos pés de Joe Biden em novembro, que o forçou a usar uma bota corretiva.





O então Presidente eleito descreveu o incidente a rir, durante uma entrevista à CNN.







"O que aconteceu é que estava a sair do chuveiro. Tenho um cão e, como qualquer pessoa que tenha ido a minha casa sabe, o cachorrinho deixou cair uma bola aos meus pés e queria que eu a apanhasse", explicou.





"E estou a andar neste pequeno corredor até ao meu quarto e apanhei a bola, assim e ele correu. E eu estou na brincadeira, a correr atrás dele e a apanhar-lhe a cauda. E sucedeu que ele escorregou num tapete e eu tropecei no tapete que ele levantou", referiu o Presidente.





"Oh homem, não foi uma história edificante", rematou Joe Biden.





A CNN não referiu se esta foi a primeira vez que um animal de estimação dos casais presidenciais foi obrigado a abandonar a Casa Branca.