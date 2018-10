Caos na Europa por causa do mau tempo

RTP30 Out, 2018, 18:25 | Mundo

França e Itália reportaram também uma queda abrupta de neve na cordilheira dos Alpes, que divide os dois países. As autoridades francesas e italianas revelaram que a neve encurralou centenas de condutores e vários turistas nos hotéis. O mesmo aconteceu na fronteira italiana com a Suíça.



Itália tem sido um dos países mais castigados pelo mau tempo. O vento chegou a atingir os 180 quilómetros/hora em algumas regiões, tendo provocado a morte de uma dezena de pessoas desde segunda-feira, de acordo com a proteção civil.



A cidade de Veneza, por outro lado, sofreu uma das piores inundações de que há registo, com o nível da água a subir 1,56 metros. Vários turistas foram socorridos e a Praça de São Marcos foi evacuada na segunda-feira.



Perto de 195 mil casas ficaram sem energia em França, a grande maioria na região leste e centro. Na Córsega, outras 21 mil casas ficaram sem luz, tendo as autoridades colocado a ilha em alerta vermelho, também na segunda-feira, por causa do vento forte.



A costa oeste da Croácia também tem sido atingida por ventos e chuvas fortes que provocaram cheias por toda a região, cortando vários acessos terrestres e marítimos.





Na Suíça, para além dos acessos cortados e das cheias, houve também registo de vários telhados arrancados por causa do vento forte. No município de Giubiasco, por exemplo, o vento arrancou um telhado que foi embater num comboio em movimento.A Áustria tem instalado várias barragens temporárias nos seus rios para impedir a água de transbordar para as cidades. Vários meios de comunicação do país revelaram que na cidade de Salzburgo um telhado foi arrancado das muralhas medievais e provocou estragos pela cidade.