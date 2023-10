Caos no Congresso dos EUA reflete grande fragilidade dos republicanos

"O partido republicano está a atravessar um momento de grande fragilidade, arriscando-se a desmotivar o próprio eleitorado no meio das primárias para a eleição presidencial de 2024", afirmou a cientista política. "A luta pelo coração do partido, pela sua identidade política, continua sangrenta", afirmou.

A câmara baixa do Congresso irá tentar eleger um novo líder na terça-feira, após a nomeação do ultraconservador Jim Jordan na semana passada, que se seguiu à desistência do anterior nomeado, Steve Scalise.

O candidato é outro, mas o problema permanece: para ser eleito, o candidato a `speaker` tem de obter 217 votos. Scalise não conseguiu reunir apoio suficiente na casa republicana e Jim Jordan, um dos congressistas mais extremistas, está a enfrentar uma situação similar.

No voto secreto para fazer ponto de situação após a nomeação, 55 republicanos sinalizaram que não estavam dispostos a apoiar Jim Jordan. Uma vez que a maioria republicana é curta, Jordan só pode perder quatro votos, o que significa que o candidato tem até terça-feira para conseguir mudar meia centena de posições.

"Ele mostrou-se pronto a enfrentar o desafio, mas, admitamos, não será uma tarefa fácil", indicou Daniela Melo.

A escolha de Jordan, que anteriormente perdera para Steve Scalise, é vista com preocupação pelos moderados, dadas as suas posições extremas e a sua ação como líder da poderosa Comissão Judiciária.

"Se Jordan sair vitorioso, a representação republicana na Câmara passa a ser liderada pela ala radical do partido", nota Daniela Melo. "Jordan é um aliado e defensor acérrimo de Donald Trump e prevejo que tente alinhar a agenda legislativa da Câmara com os interesses da ala trumpista", acrescentou.

A politóloga refere, ainda assim, que a sua permanência no cargo dependeria do apoio dos moderados, o que poderia ter um efeito moderador em posições como a ajuda financeira à Ucrânia.

"Apesar dessa possibilidade, se Jordan vier a ocupar o terceiro posto politico mais importante dos EUA, podemos esperar mais comissões de inquérito e muito ênfase no `impeachment` [processo de destituição] ao Presidente, Biden".

Desde que Kevin McCarthy foi destituído e os republicanos mostraram dificuldade em nomear um substituto, várias alternativas foram propostas. Uma delas é nomear um candidato com menos anticorpos, em que os democratas aceitem votar para compensar a recusa da ala extremista dos republicanos.

Essa hipótese não é viável neste momento, considera Daniela Melo.

"Por agora não se vislumbra uma alternativa, mas não ponho de lado a possibilidade que isso mude nos próximos dias ou semanas caso não se encontre consenso", apontou.

A votação de todos os membros da Câmara dos Representantes (221 republicanos e 214 democratas) está marcada para terça-feira às 12:00, hora de Washington (17:00 em Portugal).