Caos. Quatro horas de espera para fazer travessia de Dover para Calais

Os vários operadores de ferries, que asseguram o transporte do Reino Unido para Calais, alertaram os passageiros para esperas de pelo menos quatro horas.



São também visíveis longas filas com milhares de transportes de mercadorias a aguardar a entrada em França.



A polícia francesa admitiu que a demora se deve a um problema técnico inesperado e prometeu trabalhar com a congénere britânica para resolver a questão.



As filas em Dover agravaram-se hoje porque milhares de britânicos começam agora o período de férias de verão, uma das alturas do ano em que esta ligação entre Reino Unido e França é mais usada.