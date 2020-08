Capacetes azuis do Bangladesh e Itália entre os feridos

Pelo menos 21 elementos da marinha do Bangladesh e que integram a força multinacional em Beirute ficaram feridos.

De acordo com o gabinete de Relações Públicas da força militar, um desses 21 feridos encontra-se em estado considerado grave e por isso foi transportado para centro médico da Universidade Americana de Beirute.

A Marinha de Guerra do Bangladesh integra desde 2010 as forças da ONU no Líbano, onde participa em missões contra o tráfico de armas e munições.

O ministro da Defesa do governo de Roma, Lorenzo Guerini, disse por seu lado que um soldado do contingente italiano destacado no Líbano ficou ferido.

A Itália é, depois da Indonésia, o segundo país com mais militares - 1.021 efetivos - na missão da ONU no país.

Duas fortes explosões sucessivas sacudiram Beirute na terça-feira, causando mais de uma centena de mortos e mais de 4.000 feridos, segundo o último balanço feito pela Cruz Vermelha.

Até 300.000 pessoas terão ficado sem casa devido às explosões, segundo o governador da capital do Líbano, Marwan Abboud.

As violentas explosões deverão ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos no porto da capital libanesa.

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, revelou que cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio estavam armazenadas no depósito do porto de Beirute que explodiu.