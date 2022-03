Capacidade para "acolher refugiados está esgotada", alerta António Vitorino

Foto: Reuters

António Vitorino diz que a capacidade instalada dos países vizinhos da Ucrânia para acolher refugiados está esgotada. Em entrevista ao Jornal 2, o Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações admitiu que o número de deslocados internos é duas vezes maior do que o número de pessoas que conseguiram fugir do país.