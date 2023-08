O protesto em Buenos Aires foi contra a morte de um cidadão depois de ter sido detido pelas autoridades, na passada quinta feira noutra manifestação a propósito das eleições primárias no país.

Os argentinos vão a votos no domingo. Têm mostrado descontentamento com o estado da economia e o aumento galopante da pobreza, que nos últimos cinco anos cresceu 50%.



A inflação na Argentina ultrapassa os cem por cento.



Praticamente 39% da população vive agora abaixo do limiar de pobreza.