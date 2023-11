Capital indiana encerra escolas devido a poluição atmosférica

"Tendo em conta a subida dos níveis de poluição, todas as escolas primárias, públicas e privadas de Deli permanecerão encerradas durante os próximos dois dias", declarou o chefe do governo da capital, Arvind Kejriwal, na rede social X.

A medida vem juntar-se às restrições anunciadas nos últimos dias pelas autoridades da cidade, incluindo a proibição de atividades de construção não essenciais e a entrada de camiões a diesel, como parte de um plano faseado que exige medidas mais restritivas para fazer face ao aumento da poluição.

As concentrações de partículas PM 2.5, as mais nocivas para o ser humano, atingiram 375 microgramas por metro cúbico de ar no bairro oriental de Anand Vihar, com concentrações destas partículas finas de 478 no estádio Jawaharlal Nehru, a sul, de acordo com as medições do Gabinete Central de Controlo da Poluição (CPCB, na sigla inglesa).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera perigosa uma exposição diária máxima de PM 2.5 superior a 15 microgramas por metro cúbico de ar, pelo que o ar tóxico da capital é atualmente comparado nos `media` ao de uma câmara de gás ou ao equivalente a fumar uma mão cheia de cigarros por dia.

Nova Deli foi classificada como a cidade com a pior qualidade do ar no mundo, de acordo com uma lista elaborada pela IQAir.

Esta deterioração afeta igualmente uma grande parte do norte da Índia e rouba aos habitantes do país uma média de cinco anos de esperança de vida, segundo o último estudo Air Quality Life Index (AQLI) da Universidade de Chicago, EUA.

A deterioração alarmante da qualidade do ar em Nova Deli ocorre inevitavelmente nesta época do ano, quando coincidem vários fatores, como o início do inverno e a diminuição dos ventos que impedem a dispersão dos poluentes.

A queima do restolho de arroz nos estados que rodeiam a capital também contribui para o pico de poluição, enquanto os especialistas apontam a inação das autoridades para resolver o problema pela raiz.