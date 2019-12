Capital Verde Europeia 2020: Lisboa procura exemplos sustentáveis noutras cidades europeias

As cidades do futuro terão menos carros, mais transportes públicos, mais zonas verdes. O objetivo é devolver as cidades aos cidadãos. Lisboa, que vai ser Capital Verde Europeia em 2020, foi buscar inspiração ao que já foi feito noutros pontos da União Europeia.