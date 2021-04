Capitólio em estado de alerta após incidente de segurança

O condutor foi baleado depois de o carro ter colidido com uma barricada no exterior do Capitólio e ter ferido dois agentes da polícia, informaram as autoridades. A polícia do Capitólio acrescenta que um suspeito está detido.







Pelo menos um dos agentes atingidos pela viatura encontra-se em estado grave e o condutor está em estado crítico, avança a Associated Press.





Entretanto, foram proibidas a entrada ou saída do edifício do Governo, com avisos para os funcionários se manterem longe de janelas e portas exteriores.





No Twitter, a polícia do Capitólio avança que o suspeito foi detido e que os dois polícias estão feridos: "Todos os três foram transportados para o hospital".











(em atualização)