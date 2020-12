Caracas acusa OEA de interferir no Tribunal Penal Internacional

O Governo de Caracas criticou um relatório da OEA hoje divulgado, alegando que este documento foi elaborado "sem qualquer tipo de verificação `in loco` e com recurso a fontes secundárias", quando conclui que o regime do Presidente Nicolas Maduro tem cometido crimes contra a humanidade na Venezuela.

Baseado nesse relatório, o consultor da OEA Jared Genser tinha criticado, na quarta-feira, o TPI por não ter aberto uma investigação sobre a atividade ilegal do Governo venezuelano, levando a procuradoria deste tribunal internacional a dizer que "não permitirá que pressões externas ditem as suas conclusões" sobre o regime de Caracas.

O relatório da OEA, apresentado pelo seu secretário-geral, Luis Almagro, e por Jared Genser, revela que "há uma base razoável para concluir que o regime de Nicolas Maduro tem cometido crimes contra a humanidade na Venezuela, desde 12 de fevereiro de 2014".

Além disso, o relatório condena a procuradoria do TPI por "inércia perante esses crimes", levando Almagro a comentar hoje que é necessário "um Tribunal Penal Internacional forte que assuma responsabilidades e não deixe espaço para que os ditadores continuem a cometer crimes contra a humanidade".

A procuradoria do TPI, com sede em Haia, tinha aberto uma investigação preliminar sobre a Venezuela, em 2018, num passo anterior a uma eventual investigação por alegados abusos de poder por parte das autoridades policiais de Caracas, durante as manifestações contra o regime de Maduro, em abril de 2017.

"Essa investigação segue o seu curso normal, com estrita observância dos critérios legais aplicáveis estabelecido pelo Estatuto de Roma (a carta fundadora do TPI) e pelos processos estabelecidos", lembrou hoje a procuradoria do tribunal internacional, em resposta à OEA.

Este tribunal internacional acrescenta que terminará as investigações preliminares "no menor tempo possível" e que já concluiu que existem "motivos razoáveis para acreditar" que ocorreram crimes contra a humanidade, na Venezuela.

Perante as denúncias da OEA, o Governo venezuelano respondeu com uma declaração que rejeita o relatório da organização, dizendo que ele visa "questionar o trabalho do TPI, com base em difamações sem sustentação sobre a violação de direitos humanos" naquele país.

O Governo de Caracas também critica Almagro, dizendo que ele "não perde a oportunidade de mostrar o seu desprezo pelos direitos humanos e de aplicar um flagrante duplo critério seletivo, com fins meramente intervencionistas".

Para Caracas, a OEA desconhece a personalidade jurídica do TPI, as suas funções e atribuições.

"Luis Almagro e os seus capangas esquecem que os membros da procuradoria do TPI não irão responder ou cumprir as instruções de fontes externas a esse órgão", acrescentou o comunicado do Governo venezuelano.

Caracas lembra ainda a OEA de que "não tem competência jurisdicional para se constituir como um tribunal internacional de direitos humanos ou para coligir informações que levem à determinação de responsabilidades criminais internacionais".

