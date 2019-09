Caracas acusa Peru de xenofobia, agressão e perseguição contra migrantes venezuelanos

Lusa30 Set, 2019, 07:17 | Mundo

A acusação tem lugar depois de a imprensa nacional e internacional dar conta de agressões contra migrantes venezuelanos no Peru, por parte de civis e das forças de segurança, e de vídeos divulgados nas redes sociais mostrarem alguns destes atos violentos.

"O Governo da República Bolivariana da Venezuela expressa o mais contundente repúdio aos atos de xenofobia, agressão e perseguição contra cidadãos venezuelanos e cidadãos que migraram para a República do Peru", lê-se num comunicado do Governo de Nicolás Maduro, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores.

O documento divulgado em Caracas refere que "são atos vergonhosos e desumanos, permitidos ou cometidos pelas autoridades do Governo do Peru e instigados por campanhas de ódio contra o gentilício venezuelano".

"A Venezuela denuncia o Governo do Peru por violar e não cumprir as suas responsabilidades internacionais, ao promover e permitir atos de segregação e xenofobia contra cidadãos que exerceram o legítimo direito à mobilidade humana e que devem ser protegidos pelas instituições e leis do país anfitrião", acrescenta a mesma nota.

Segundo Caracas, "essas ações indignas, o ódio e a instrumentação migratória fazem parte de um plano de agressão contra a Venezuela, instigado por vários governos racistas da região, em linha com a oposição golpista venezuelana".

"Mostra irrefutável da campanha contra a Venezuela é a conduta recorrente do Peru, de impedir as operações de repatriamento do Plano Regresso à Pátria. Perante a nova negativa das autoridades aeroportuárias e empresas peruanas em garantir o combustível à companhia aérea Conviasa, ontem [sábado] as autoridades venezuelanas viram-se na obrigação de suspender outro voo que traria cem nacionais de regresso", refere ainda o documento.

Caracas sublinhou que "a comunidade internacional deve saber que na Venezuela existe uma comunidade de mais de 300 mil cidadãos originários do Peru, que jamais foram ou vão ser vítimas de discriminação ou tratamento semelhante de parte do povo e das autoridades venezuelanas".

"O Governo Bolivariano da Venezuela exige respeito pelos direitos legítimos de seus nacionais migrantes nos países cujos governos tenham incorrido em ações hostis contra a Venezuela e exercerá ações legais e institucionais para denunciar e proteger os seus cidadãos perante os organismos competentes e as agências correspondentes da Organização das Nações Unidas", conclui.