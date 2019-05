Caracas e 11 estados da Venezuela sem gasolina

Muitos venezuelanos relatam, através das redes sociais, que nalgumas regiões há filas de mais de 15 horas para abastecer as viaturas nas poucas estações de serviço que ainda têm combustível.



Em Caracas, desde ontem que são visíveis longas filas junto de alguns postos de abastecimento.



Fontes dos Sindicatos ligados ao setor petrolífero alertam que a situação vai agravar-se em breve em todo o país.



Dizem que a Venezuela não produz combustível suficiente e o país está limitado nas importações devido às sanções dos Estados Unidos.



Num comício em Caracas, Nicolas Maduro admitiu iniciar negociações com a oposição.



O Presidente da Venezuela diz que enviou, esta semana, à Noruega, representantes do Governo para dialogarem com os opositores.