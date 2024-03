Caravana de jovens celebra "herói do povo" que morreu há um ano em Moçambique

"Queremos prestar uma homenagem para aquele que é para a nossa geração um herói, aquele que é o eterno defensor", disse à Lusa o ativista David Fardo, um dos promotores da iniciativa.

A caravana parte por volta das 07:00 (05:00 em Lisboa) da igreja São Tiago de Choupal, nos subúrbios de Maputo, até ao cemitério de Michafutene, na província de Maputo, onde terá lugar uma cerimónia familiar em memória do `rapper´.

"Vai ser um evento curto e que, simplesmente, visa celebrar a vida do herói do povo. Entretanto, há outras iniciativas que vão decorrer isoladamente pelo país em memória de Azagaia, seja de jovens que se vão juntar para escutar as suas músicas em estabelecimentos comerciais ou em barracas", acrescentou David Fardo.

No dia 09 de março de 2023, Azagaia (38 anos) foi encontrado morto, em sua casa, após uma crise de epilepsia, segundo a família, consternando milhares de fãs em toda a lusofonia, onde o seu nome era conhecido.

Azagaia ficou célebre pela crítica aberta à governação, de tal forma que, em 2008, na sequência de três dias de violentas manifestações que paralisaram a capital, foi chamado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), após lançar o tema "Povo no Poder", uma música gravada pouco depois dos episódios, alertando para a possibilidade de uma paralisação geral face à subida de preços de produtos básicos no país.

Mas o trabalho que deu corpo à sua carreira foi mesmo o `single´ "As Mentiras da Verdade", de 2007, por muitos classificado como "manifesto crítico" à narrativa oficial da história de Moçambique, em que o músico chegou a questionar as causas da morte do primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel.

A faixa, banida na altura na rádio e TV públicas, surgiria no seu primeiro álbum: "Babalaze" (que significa "ressaca" na língua changana), uma adaptação da obra poética "Babalaze das Hienas", do escritor moçambicano José Craveirinha.

O `rapper´ moçambicano lançaria mais um álbum em 2013: "Cubaliwa", último de uma carreira de quase 20 anos que começou no grupo "Dinastia Bantu".

Os últimos anos da sua vida foram marcados por aparições mais tímidas, embora continuasse a lançar músicas, destacando-se temas como "Ai de Nós" (2021), uma crítica à "inércia" da sociedade moçambicana face à crise humanitária provocada por uma insurgência armada que desde 2017 assola a província de Cabo Delgado.

Após a sua morte, ativistas moçambicanos tentaram organizar marchas em sua homenagem, em 18 de março, iniciativas que foram reprimidas com violência pela polícia, com vários feridos, atitude que mereceu a condenação por várias entidades que classificaram a repressão policial como um dos sinais mais visíveis das limitações à liberdade de expressão no país.