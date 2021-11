"Carbono de luxo". Um por cento dos cidadãos mais ricos podem impedir metas climáticas

De acordo com os objetivos delineados no Acordo de Paris,, cerca de metade do valor atual.No entanto,da população – que equivale, aproximadamente, ao número de habitantes da Alemanha –. Isto, claro, se a tendência de consumo continuar a aumentar, em vez de regredir.Segundo o estudo do Instituto Europeu para a Política Ambiental (IEEP, na sigla original) e do Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI),do total de emissões de carbono até 2030. Em 1990, eram responsáveis por 13 por cento.Ao mesmo tempo, os 50 por cento mais pobres do planeta vão emitir cerca de uma tonelada de CO2 por pessoa anualmente até ao final da década., criticou Nafkote Dabi, que liderou o recém-divulgado estudo. “As suas enormes emissões estão a alimentar o clima extremo por todo o mundo e a colocar em risco o objetivo internacional de limitar o aquecimento global”.

Viagens ao espaço, jatos privados e mega-iates

Tim Gore, diretor no Instituto Europeu para a Política Ambiental, frisou em declarações aos jornalistas que o estudo demonstra como a luta para atingir os 1,5 graus, mas sim pelas emissões excessivas dos cidadãos mais ricos.Os cientistas alertam que até o total de emissões produzidas pelos dez por cento mais ricos pode ser suficiente para exceder o limite necessário para que, até 2030, a meta de 1,5 graus seja cumprida – independentemente do carbono emitido pela restante população.“Para travar as emissões de CO2 até 2030, é necessário que os Governos estabeleçam medidas concretas para os mais ricos.”, considerou Tim Gore.Assim sendo, devem ser incluídas medidas “tanto para limitar o consumo de luxo de carbono como os, como para travar os investimentos em indústrias como a dos combustíveis fósseis”.

COP26 é decisiva: “A demora custará vidas”

O estudo é revelado na mesma altura em que, em Glasgow, Escócia, mais de uma centena de líderes globais está reunida na COP26 para discutir as alterações climáticas. Ironicamente,, incluindo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o príncipe Carlos e o fundador da Amazon, Jeff Bezos.Jamie Livingstone, da Oxfam International (organização internacional contra a pobreza e desigualdades), referiu aoque a COP26 é “o momento da verdade na luta contra as alterações climáticas”.“Os líderes globais devem combinar formas de reduzir as emissões excessivas e limitar o aquecimento global, e devem fazê-lo aqui e agora, em Glasgow.”, alertou.Ainda este ano, Jeff Bezos viajou até ao espaço e Elon Musk, presidente da SpaceX, prometeu levar humanos a Marte.As emissões de gases poluentes de uma viagem de apenas, valor que excede em muito a quantidade de emissões de uma das pessoas mais pobres da Terra ao longo da sua vida inteira.A COP26 teve início no domingo em Glasgow, na Escócia, e os trabalhos terminarão a 12 de novembro. Participam nesta cimeira mais de 120 líderes políticos e milhares de representantes, especialistas e ativistas de todo o mundo.Esta Cimeira do Clima acontece seis anos após o Acordo de Paris, que estabeleceu a meta de limitar o aumento da temperatura média global a entre 1,5 e 2 graus Celsius acima dos valores da época pré-industrial.

