Cardeal italiano renunciou ao cargo após um escândalo financeiro

É uma decisão rara. Um cardeal da igreja católica resignou ao cargo e perdeu todos os direitos. O Cardeal italiano o Angelo Becciu era Prefeito da Congregação da Causas dos Santos há dois anos e, nos sete anos anteriores, teve o cargo de "sostituto", fazendo dele a segunda figura mais alta da hierarquia da Secretaria de Estado do Vaticano. A renúncia, aceite pelo Papa, estará relacionada com o escândalo de alegada corrupção com dinheiro do Vaticano. Em causa poderá estar o investimento de 175 milhões de euros na compra de um edifício em Londres. O dinheiro foi emprestado por um banco suíço acusado de branqueamento fiscal.