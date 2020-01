Cardeal Philippe Barbarin absolvido de ocultação de abusos a menores

A condenação do principal clérigo de França por ter falhado em denunciar casos antigos de abuso sexual a menores por um padre da sua diocese abalou a Igreja Católica Francesa no ano passado. O arcebispo de 69 anos foi agora absolvido em recurso.

O Tribunal de Recurso de Lyon não deu explicações sobre a decisão desta quinta-feira, mas o advogado do arcebispo, André Soulier, manifestou-se "mais do que satisfeito" com a absolvição.





Provou-se "que o cardeal nunca pretendeu obstruir a justiça", declarou o advogado de defesa.

O caso de Bernard Preynat

O polémico caso que levou à condenação de Philippe Barbarin envolve o padre francês Bernard Preynat, que admitiu ter abusado de escuteiros entre as décadas de 1970 e 1990.No início do julgamento, este mês de janeiro, Preynat admitiu "acariciar" crianças de formas que sabia serem erradas, dizendo que esse tipo de interação lhe trazia "prazer sexual".Afirmou ainda que os seus superiores tinham conhecimento deste comportamento "anormal" já desde a década de 1970.O cardeal Barbarin admitiu, por seu lado, ter tido conhecimento de "rumores" sobre Preynat em 2010. Garantiu, no entanto, que apenas tomou conhecimento dos abusos após conversar com uma das vítimas em 2014.O processo contra Barbarin começou, aliás, após uma discussão em 2014 com Alexandre Hezez, que contou ao cardeal sobre a violência sexual que sofreu na década de 1980 às maõs de Preynat nos campos de escuteiros.

Vaticano protegeu os seus padres pedófilos







Depois de informar o Vaticano das acusações, removeu Preynat de sua posição e transferiu-o para outra paróquia. Contudo, nunca informou a polícia.Na sentença condenatória em março do ano passado, o tribunal de Lyon concluiu que Barbarin, "para evitar escândalos causados pelos múltiplos abusos sexuais cometidos por um padre (...) preferia correr o risco de impedir a descoberta de muitas vítimas de abuso sexual pelo sistema judicial".Na audiência de recurso, o arcebispo alegou que seguiu as instruções do Vaticano após a discussão de 2014 com Hezez, sugerindo que não poderia ter feito mais.

Vaticano não aceitou renúncia de cardeal

Philippe Barbarin tentou renunciar e anunciou, em março de 2019, que se ia afastar do governo da arquidiocese. Contudo, o Papa Francisco recusou-se a aceitar a renúncia até que o recurso da decisão fosse apreciado por um tribunal superior ou a condenação transitasse em julgado.Segundo o cardeal francês, o Papa Francisco "não quis aceitar esta demissão" por causa do princípio da "presunção de inocência" e deixou nas suas mãos a tomada da "melhor decisão" para a vida da Diocese de Lyon.No recurso da condenação, o arcebispo alegou não conseguir "ver claramente do que era culpado". Na altura, vários responsáveis da Igreja foram acusados de encobrir o padre Bernard Preynat, mas em alguns dos casos o prazo de procedimento criminal já tinha prescrito e apenas o cardeal Barbarin foi condenado.