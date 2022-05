Cardeal pró-democracia detido em Hong Kong libertado sob caução

O cardeal Joseph Zen, de 90 anos, bispo emérito de Hong Kong, surge saudando os jornalistas num vídeo divulgado na rede social Twitter, no momento em que sai de uma esquadra da polícia do bairro de Chai Wan. A cantora Denise Ho, detida ao mesmo tempo que ele, foi igualmente libertada sob fiança, segundo um órgão de comunicação social local.

O Vaticano tinha expressado hoje "preocupação" pela detenção de Joseph Zen, conhecido partidário do movimento pró-democrático.

"A Santa Sé tomou conhecimento da detenção do cardeal Zen com preocupação e acompanha muito de perto a evolução da situação", disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, num curto comunicado emitido "em resposta às perguntas dos jornalistas".

A Casa Branca tinha também já apelado para a libertação imediata pelas autoridades chinesas das figuras pró-democracia detidas em Hong Kong, entre as quais o cardeal emérito Joseph Zen.

"Os Estados Unidos exortam a China e Hong Kong a libertar imediatamente os [ativistas] injustamente detidos e acusados, como o cardeal Joseph Zen", declarou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, numa conferência de imprensa.

Zen foi detido na noite passada pela polícia, noticiou a agência católica Asianews, citando fontes locais e vários meios de comunicação de Hong Kong, segundo os quais a detenção "estava relacionada com a gestão do Fundo 612", uma organização de beneficência que, até ao seu encerramento, ajudou milhares de manifestantes pró-democracia envolvidos nos protestos de 2019.

As autoridades detiveram-no juntamente com outros promotores do fundo, que deixou de funcionar em outubro do ano passado, entre os quais a conhecida advogada Margaret Ng, o académico Hui Po-keung e a cantautora Denise Ho, indicou o órgão de comunicação católico.

"Aparentemente, a investigação das forças da ordem centra-se em se o Fundo 612 `conspirou` com forças estrangeiras em violação da draconiana lei de segurança nacional imposta por Pequim no verão de 2020", afirmou, acrescentando que Zen "estava há muito tempo na mira do Governo chinês".

O cardeal nonagenário criticou "o controlo que o Partido Comunista Chinês exerce sobre as comunidades religiosas", além de condenar "a retirada de cruzes do exterior das igrejas na China e de ter celebrado, ao longo dos anos, missas em memória dos mártires de Tiananmen, em Pequim: os jovens massacrados pelas autoridades a 04 de junho de 1989 por exigirem liberdade e democracia".

Segundo a mesma fonte, o cardeal Joseph Zen é igualmente contra o acordo entre o Vaticano e a China sobre a nomeação de bispos.