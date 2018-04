Carles Puigdemont deixa a prisão na Alemanha

RTP06 Abr, 2018, 13:01 / atualizado em 06 Abr, 2018, 13:33 | Mundo

Ao início da tarde, pouco antes das 14h00 locais (menos uma hora em Lisboa), o presidente destituído da Generalitat abandonava a prisão alemã onde passou os últimos 12 dias, após pagamento de uma fiança de 75 mil euros.



Carles Puigdemont ficará agora a aguardar uma decisão sobre o processo de extradição em liberdade, ainda que não possa sair da Alemanha. O ex-presidente regional terá ainda de se apresentar uma vez por semana à polícia.



Em declaração aos jornalistas, Puigdemont começou por agradecer, em alemão, a ajuda, solidariedade e apoio que recebeu de “várias partes do mundo”.Já em inglês, o antigo dirigente agradeceu aos funcionários do estabelecimento prisional que o acompanharam nos últimos dias pelo seu “profissionalismo e respeito”.De seguida, Puigdemont passou à mensagem política, exigindo a libertação imediata dos "presos políticos" em Espanha."Peço a libertação imediata de todos os meus colegas que continuam nas prisões espanholas. É uma vergonha que haja presos políticos na Europa", considerou.O ex-lider catalão assinalou ainda que chegou o momento para o diálogo. "É hora de fazer política, não há desculpas que impeçam as autoridades espanholas de iniciar um diálogo com as autoridades catalãs no sentido de encontrar uma solução política", acrescentou.Carles Puigdemont assinalou ainda que a luta que se trava em Espanha "não é um assunto interno", uma vez que "afeta todos os cidadãos europeus que se preocupam com os riscos para a democracia". Até porque, na visão do antigo líder da Generalitat, a democracia "corre perigo em Espanha".