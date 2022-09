Carlos III polémico e conhecido por gostar de interferir no processo político

Carlos III e a Rainha Consorte Camila regressam esta sexta-feira a Londres. O novo monarca deverá fazer uma comunicação ao país ao final da tarde.Como príncipe, Carlos foi polémico. Como rei, a investigadora de Ciência Política na Universidade de Richmond, Eunice Goes, explica que tem o dever constitucional de não interferir no sistema político britânico.Quanto à relação com o governo de Liz Truss, Eunice Goes espera que seja profissional.