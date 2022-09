Carlos III proclamado oficialmente rei de Inglaterra

A cerimónia decorre esta manhã no Palácio de Saint James, em Londres. No entanto, a coroação só deverá ocorrer no próximo ano. Entretanto, continuam os vários procedimentos para assinalar o luto pela morte da rainha Isabel II.

Mais atualizações

10h51 - Agenda do novo rei de Inglaterra





Depois da cerimónia no Palácio de Saint James, Carlos III vai dirigir-se para a Bolsa de Londres, onde irá decorrer outra cerimónia.





À tarde, pelas 15h00, o novo monarca irá ter a primeira reunião de trabalho no Palácio de Buckingham.







10h37 - Novo rei de Inglaterra, Carlos III, diz estar "profundamente consciente" dos "deveres e pesadas responsabilidades" das suas funções.





10h35 - Carlos III oficialmente proclamado rei pelo Conselho de Adesão em Londres.





10h02 - Cerimónia de proclamação já começou





A cerimónia de proclamação de Carlos III começou no Palácio de Saint James, em Londres. A primeira parte não conta com a presença do rei. Os membros do Conselho de Ascenção vão aprovar formalmente a proclamação.







É a primeira vez que esta cerimónia é transmitida na televisão.





8h36 - Primeira declaração ao país de Carlos III



O dia de sexta-feira ficou marcado pelo primeiro discurso do rei Carlos III à nação. O monarca promete defender os valores da monarquia britânica e do país.







Carlos III emocionou-se e agradeceu à mãe pelos 70 anos de reinado, apenas um dia após a morte de Isabel II.

Carlos III proclamado rei de Inglaterra





A cerimónia decorre esta manhã, a partir das 10h00, no Palácio de Saint James, em Londres.







Segundo o protocolo, a primeira parte da cerimónia não conta com a presença do rei, quando os membros do Conselho de Ascenção aprovam formalmente a proclamação.



Na segunda parte, Carlos III faz uma declaração e assina o juramento. Cerca de uma hora depois, a Proclamação Principal que anuncia Carlos III como rei é lida da varanda do Palácio de Saint James.



Trata-se da primeira leitura pública da Proclamação. Porém, a coroação ainda irá demorar e só deverá ocorrer no próximo ano.