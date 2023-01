Carlos Mondlane analisa o perigo do ataque em Brasília

"Os nossos países também devem olhar para isto (a invasão) como um exemplo do que pode acontecer. (...) Hoje as pessoas, através do fluxo de informação que recebem pelas redes sociais e discursos extremistas de pessoas sem consciência política, podem sair à rua para usar mecanismos que não estão previstos pela Constituição, achando que estão a reivindicar direitos", declarou Carlos Mondlane, em entrevista à Lusa.

Para o presidente da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), no processo que culminou com o assalto ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto do Brasil, no passado domingo, as redes sociais desempenharam um papel importante, na medida em que foi através destas plataformas que a convocação foi divulgada.

"Talvez a palavra censura não seja adequada, mas é necessário que se criem mecanismos de controlo das redes sociais porque estão a tornar-se uma autêntica selva. [...] Há, infelizmente, pessoas que são facilmente manipuláveis", acrescentou Carlos Mondlane.

Neste momento, prosseguiu o responsável, é compreensível que o Estado recorra à sua "máquina repressora" para a reposição da ordem e do seu funcionamento pleno, dentro das regras do jogo democrático.

"Há mecanismos próprios de impugnar aquilo que politicamente pode afetar-nos. O que não se pode fazer é vandalizar as instituições e mostrar desrespeito", acrescentou Carlos Mondlane, reiterando que a UIJLP condena o assalto e o ataque contra a democracia no Brasil.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.