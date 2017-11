Carlos Rosado Carvalho diz que Angola necessitava de mudança

Foto: Reuters

São decisões do novo Presidente de Angola. João Lourenço decidiu exonerar Isabel dos Santos da Sonangol e deu ordem também ao ministério da Comunicação Social para retirar a gestão do segundo canal da televisão pública de Angola à empresa Semba Comunicação, uma empresa que pertence a dois filhos do antigo chefe de estado, José Eduardo dos Santos.



Na análise do professor de economia Carlos Rosado Carvalho, também diretor do jornal angolano Expansão, Angola necessitava desta mudança, que agora está a ser concretizada.



Carlos Rosado Carvalho acrescenta que se vive mesmo um sentimento de alívio entre os angolanos.