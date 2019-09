Carolina do Norte. Minoria republicana aproveita-se da ausência dos democratas

Paulo Alexandre Amaral - RTP12 Set, 2019, 19:17 | Mundo

O representante republicano Jason Saine submeteu uma moção à câmara cujo conteúdo revertia o veto do governador à baixa de impostos e proibição do alargamento dos cuidados de saúde (Medicaid) na Carolina do Norte. Nesse momento, os representantes democratas participavam numa homenagem às equipas de socorro que estiveram no 11 de setembro de 2001, após o ataque às Torres Gémeas.







Apesar de terem a maioria na câmara baixa da Carolina do Norte, os democratas apenas tinham 9 dos seus representantes na sala, condição esporádica mas suficiente para garantir a vitória dos republicanos nesta moção (55 votos a favor, 9 contra).





A votação foi agora denunciada pela representante democrata Deb Butler, que acusa de “vergonhosa” a decisão do speaker republicano (presidente da câmara baixa), de permitir a votação de uma anulação do veto do governador da Carolina do Norte Roy Cooper (democrata) a um projecto republicano para baixar os impostos às empresas e impedir a extensão do Medicaid.





A moção votada favoravelmente pelos republicanos passa agora da câmara baixa para o Senado estatal, onde têm a maioria, devendo ser aprovada para ganhar força de lei.





“Como se atreve a fazer isto?”, questionou Deb Butler em tom alterado, dizendo ao speaker que “é uma vergonha se pensa que esta é a forma como funciona a democracia”.

Acordo para não votar





Num discurso que segue a mesma bitola, o governador Roy Cooper, que havia emitido o veto semanas antes, fala de “um assalto à democracia”. “Numa data em que a tragédia uniu o nosso país, devíamos estar juntos sem ter em conta partidos. No entanto, pelo contrário, os republicanos resolvem vir com uma grande artimanha”, lamentou o governador.





“Os republicanos assaltaram a nossa democracia. Enganaram o povo da Carolina do Norte”, acusou Roy Cooper em declarações às televisões.

Vários representantes democratas acusam os republicanos de quebrarem um acordo tácito para não se levar a cabo qualquer votação durante as cerimónias do 11 de Setembro, o que foi entretanto negado pela outra parte.





Esta garantia de um acordo para suspender as votações foi deixada em declarações de Deb Butler, mas também por Darren Jackson, líder dos representantes democratas, que numa entrevista a um jornal local, assegurou ter recebido estas garantias de um representante republicano.