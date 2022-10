"Carreguem tudo". Autoridades ucranianas alertam para cortes de energia após ataques russos

a Ukrenergo pediu aos ucranianos para se abastecerem de água, mas também de “meias quentes e cobertores” e “abraços da família e amigos”.



Recomendou ainda que os telefones, powerbanks, lanternas e baterias e todos os equipamentos sejam carregados.



"Os disparos constantes de mísseis do inimigo estão a destruir a nossa infraestrutura de energia e os trabalhadores precisam de tempo para a recuperar. Ao mesmo tempo, está a ficar mais frio lá fora, o que tradicionalmente nos incentiva a consumir mais eletricidade. Mas, neste momento, precisamos de uma abordagem muito consciente e económica do nosso consumo de eletricidade para sobreviver o melhor possível ao inverno que se aproxima”, disse a empresa através das redes sociais.



A Ukrenergo alertou que os cortes de energia

Nos últimos dias, várias infraestruturas de energia críticas têm sido o alvo escolhido pelas tropas russas.Na terça-feira, Volodymyr Zelensky confirmou queA situação provocou “apagões” um pouco por todo o país, adiantou ainda o presidente ucraniano.“O inimigo não consegue combater no campo de batalha com as Forças Armadas da Ucrânia”, e por isso “atacou novamente a infraestrutura de energia”, diz a empresa.Na quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia,“Isto marca um novo capítulo numa guerra já tão cruel. A ordem internacional é muito clara: isto são crimes de guerra. Ataques propositados a infraestruturas civis, com o objetivo claro de deixar homens e mulheres e crianças sem água, luz e aquecimento, com o inverno que se aproxima, são atos de puro terrorismo”, afirmou perante o Parlamento Europeu.