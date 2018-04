Carro atropela multidão em Münster na Alemanha

07 Abr, 2018, 15:51 / atualizado em 07 Abr, 2018, 17:03 | Mundo

Um carro ter-se-á lançado sobre uma multidão mas não há certezas se foi atentado. A polícia confirmou que o condutor "se suicidou" e fala em vários mortos e feridos.



"O condutor suicidou-se com uma bala" declarou à Agência France Presse um porta-voz da polícia de Münster.



Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, seis das quais em estado crítico, acrescentou.



A polícia isolou o local, atingido pelo veículo, uma pequena praça no centro da cidade. Imagens transmitidas pelas televisões mostravam vários veículos da polícia e de bombeiros estacionados no centro da cidade de 300.000 habitantes, na Renânia Westfalia.



Agentes, incluindo alguns fortemente armados, faziam a guarda junto das fitas de segurança em torno para evitarem da área, próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido.



A polícia apelou os habitantes a evitar o centro da cidade, onde circulam normalmente muitos ciclistas.



A ministra da Justiça da Alemanha, Katarina Bailey, frisou a sua solidariedade com as vítimas, na rede Twitter.



Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) 7 de abril de 2018

"Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias. Obrigada a todos os serviços de emergência. Tudo deve ser feito para esclarecer os factos", escreveu Katarina Barley.O incidente lembra o ataque de dezembro de 2016, quando um camião atropelou a multidão concentrada num mercado de Natal de Berlim, matando 12 pessoas.