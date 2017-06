Carro suspeito leva a evacuação em Manchester

RTP 02 Jun, 2017, 12:40 / atualizado em 02 Jun, 2017, 13:41 | Mundo

De acordo o The Guardian foi montado um perímetro de segurança com 100 metros, para que a zona fosse revistada pelas autoridades, de forma a tentarem encontrar mais informações ou indícios acerca do atentado.



O automóvel, um Nissan Micra branco, está estacionado em Devell Court, Rusholme, próximo de uma rua que já tinha sido passada a pente fino pelos agentes da polícia esta semana, avança o o mesmo jornal.



As autoridades estão a tentar traçar os movimentos de Salman Abedi antes de o bombista suicida se ter feito explodir na Manchester Arena.



Entretanto, a polícia de Manchester confirmou num comunicado, partilhado no Twitter, que "é um avanço significativo na investigação".





Latest update: cordon in place around the Banff Road area. Please avoid. pic.twitter.com/lBrPKQtp5s — G M Police (@gmpolice) 2 de junho de 2017

Attack at Manchester Arena update: image released of Abedi carrying a suitcase. Did you see him? https://t.co/NiBYb83cwj pic.twitter.com/0MK24mvtlO — G M Police (@gmpolice) 29 de maio de 2017

O superintendente Russ Jackson pede ainda a ajuda da população que consiga saber "os movimentos deste carro e quem estava nele, nos últimos meses".Uma situação que ocorre depois de a polícia ter divulgado esta sexta-feira novas imagens de videovigilância dos últimos momentos do bombista suicida, para tentar perceber os preparativos que fez antes da explosão, que matou 22 pessoas e feriu ainda 75.As autoridades agradecem ainda a cooperação da população nos últimos dias no que diz respeito à resolução deste caso.