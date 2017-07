Carros da polícia incendiados e vários detidos no arranque do G20

Andreia Martins - RTP 07 Jul, 2017, 09:24 / atualizado em 07 Jul, 2017, 12:32 | Mundo

Segundo a agência DPA, a polícia alemã dá conta de pelo menos 111 agentes feridos e 44 detidos desde a noite de quinta-feira e nas primeiras horas da manhã de sexta-feira. As manifestações à margem da cimeira do G20 começaram logo no início da semana mas têm vindo a intensificar-se com a aproximação da data de início dos trabalhos em Hamburgo.



A escalada na violência dos protestos levou a autoridades alemãs a desencadearem uma operação contra os manifestantes violentos, depois do lançamento de cocktails Molotov sobre a polícia e o incêndio de vários carros de patrulha pelos manifestantes. A televisão alemã NTV mostra várias lojas e um tribunal alegadamente vandalizados na sequência dos protestos.



Perante a dimensão destas manifestações, a polícia alemã considerou que os 19 mil agentes destacados não são suficientes para garantir a segurança e anunciou ao final da manhã um pedido de reforço do policiamento na cidade.



G20 protesters block roads, set so many cars on fire in Hamburg centerpic.twitter.com/bcvky2BDVO — Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) July 7, 2017

Às primeiras horas do dia, a polícia dispersou um grupo de manifestantes com recurso a canhões de água e gás lacrimogéneo, depois de ter sido atingida por tinta preta lançada sobre as autoridades, segundo informações da polícia alemã.maior sindicato da polícia alemã, já condenou a natureza destes protestos e falou de "ataques massivos perpetrados por extremistas violentos" e acusam o movimentode ter transformado manifestações pacíficas em "ataques deliberados" contra as autoridades.Os confrontos desta manhã acontecem poucas horas depois da marcha "Bem-vindos ao Inferno", que teve início na noite de quinta-feira, e contou com cerca de 12 mil manifestantes. Foi uma das maiores ações de protesto das 30 manifestações previstas e teve como objetivo o bloqueio das principais ruas da cidade eSão esperadas cerca de 100 mil pessoas nos protestos durante os dois dias de um encontro que reúne os principais líderes mundiais e as figuras dos países emergentes. Na operação policial colaboram quatro helicópteros da polícia, em coordenação com pelo menos 20 mil polícias que se encontram em Hamburgo para garantir a segurança durante a cimeira.Segundo os organizadores do evento, a violência que se faz sentir há vários dias na cidade de Hamburgo levou o ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schauble, a cancelar a sua presença na cimeira.Para além das conversações entre os representantes dos países mais industrializados e as potências emergentes, são esperados várias reuniões bilaterais, com destaque para o primeiro encontro entre o Presidente norte-americano Donald Trump e o homólogo russo Vladimir Putin.