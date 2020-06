Carta aberta a Biden. Grupos de eleitores negros ameaçam retirar apoio à candidatura

Desde a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia no mês passado e após semanas de protestos contra o racismo, a agenda de Biden para a justiça tem sido alvo de renovadas atenções.A carta enviada a Biden, escrita em conjunto por organizações como a, que pretende aumentar o poder político das comunidades negras, salientaOs grupos defendem que tal proposta irá exacerbar o problema do excesso de policiamento e originar ainda mais casos de violência excessiva, como o que aconteceu com George Floyd. “Estamos aqui para lhe dizer que, inequivocamente, essa NÃO é a resposta”, lê-se na carta.“É uma bofetada na cara dos negros”, considerou LaTosha Brown, que lidera a, questionou, citada pelo

“Tem uma responsabilidade moral”

Joe Biden, expressão recentemente utilizada por ativistas liberais na sequência da morte de George Floyd e que se refere ao redireccionamento de fundos da polícia para apoiar comunidades necessitadas a nível de habitação ou educação.Outras propostas de Biden são, porém, a proibição de estrangulamentos por parte de polícias como modo de imobilização de suspeitos, o fim da militarização das forças policiais e o facilitamento da responsabilização de polícias em casos de má conduta.A carta dirigida a Biden pede ao candidato presidencial que faça mais do que “redimir-se” devido a políticas que no passado apoiou e que os signatários dizem terem levado à detenção em massa de afro-americanos nos últimos anos., defende a missiva. “Redimir-se pelo mal que causou é um primeiro passo importante, mas já não é o suficiente”.Os grupos alertaram também que Biden não conseguirá vencer as eleições de novembro frente a Donald Trump sem o “apoio entusiástico” dos eleitores negros., defendem.“Um regresso à normalidade não será o suficiente”, refere a carta. “Para muitas pessoas negras, a normalidade significa violência, discriminação e medo”.