Carta aberta. Artistas brasileiros dizem que Democracia está em risco

Foto: Carla Carniel - Reuters

O Ministério Público pede que Jair Bolsonaro seja multado por propaganda eleitoral antecipada. Em causa está um encontro com embaixadores onde o atual presidente do Brasil fez um apelo ao voto e onde atacou e desacreditou o sistema de votação do país.