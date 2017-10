Carta de passageiro do Titanic leiloada por 140.600 euros

Lusa22 Out, 2017, 16:11 | Mundo

O manuscrito, com o timbre do navio, foi escrito pelo passageiro de 1.ª classe Alexander Oskar Holverson no dia 13 de abril de 1912, um dia antes do navio atingir um "iceberg" e se ter afundado no Atlântico Norte, tendo causado a morte a mais de 1.500 pessoas.



Holverson, um vendedor, tinha a intenção de enviar a carta para a mãe, que morava em Nova Iorque.



A casa do leilão Henry Aldridge & Son, especializada em memorabilia do `Titanic`, afirmou que foi "a carta mais importante do `Titanic` que já vendeu" devido ao seu conteúdo, contexto histórico e raridade, noticiou a AP.



Na carta, dirigida à "minha querida Mãe" e manchada com marcas de água salgada, Holverson descreveu o Titanic como sendo de "um tamanho gigante e equipado como um hotel palaciano", e acrescentou: "A comida e a bebida são excelentes".



"Se tudo correr bem, chegaremos em Nova Iorque, quarta-feira, mãe", acrescentou.



A carta, uma das últimas conhecidas por ter sido escrita a bordo pelas vítimas do desastre, foi encontrada no caderno de bolso da Holverson quando o seu corpo foi resgatado do mar e enviado à família.