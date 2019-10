Cartas a Bruxelas. Boris Johnson contrariado pede adiamento do Brexit

Horas depois de ter afiançado, no Parlamento de Londres, que não aceitaria "negociar" novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia, o primeiro-ministro britânico remeteu a Bruxelas uma carta – não assinada – a pedir que a data seja prolongada para lá de 31 de outubro. Em seguida, enviou outros dois textos: numa segunda missiva insiste que não quer a extensão do Brexit; uma terceira nota sublinha que se trata do estrito cumprimento da lei.

Foi esta a fórmula divisada pelo Número 10 de Downing Street para fazer cumprir o que o Parlamento determinou ao início da tarde de sábado, no culminar de uma sessão extraordinária dedicada à nova versão do acordo negociado em Bruxelas por Boris Johnson e os diretórios da União Europeia.Segundo o Número 10 de Downing Street, Boris Johnson manteve entretanto contactos com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel.



Na base deste adensar da complexidade do processo do Brexit está uma emenda aprovada pela Câmara dos Comuns que protelou a decisão sobre o acordo. O primeiro-ministro britânico ficou assim obrigado a pedir novo adiamento a Bruxelas.



“Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo. Mais um adiamento seria mau para este país ou para a União Europeia e mau para a democracia”, afirmou imediatamente Johnson, dando assim a entender que admitia entrar em rota de colisão com a denominada Lei Benn, nos termos da qual o primeiro-ministro teria de redigir, até às 23h00 de sábado, uma carta a pedir que o calendário do Brexit fosse dilatado por mais três meses – até 31 de janeiro.



Boris Johnson acabou mesmo por fazê-lo. De uma forma tripartida: com duas cartas, uma das quais sem a sua assinatura, e uma nota do embaixador britânico na União Europeia, Tim Barrow.



O presidente do Conselho Europeu confirmou no Twitter a receção do pedido de adiamento. Donald Tusk dará agora início às consultas junto dos 27 para definir o caminho a seguir.





The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

A letra do acordo

c/ agências

Em concreto, a primeira carta pede um prolongamento da data para o adeus à União Europeia por três meses.Na segunda carta, já assinada, que a ediçãodo jornal divulga na íntegra , Boris Johnson escreve que o adiamento não corresponde à sua vontade. O terceiro texto é uma nota do embaixador do Reino Unido na UE a sublinhar que tal pedido decorre das obrigações legais ditadas pela decisão do Parlamento.“Embora eu tivesse preferido hoje um resultado diferente, o Governo vai avançar com a ratificação e introduzir a necessária legislação no início da semana. Continuo confiante de que vamos completar o processo até 31 de outubro”, escreve o governante britânico no documento que assinou, reiterando a intenção de voltar a submeter o acordo com a União ao Parlamento., acrescenta.Num articulado que repete, em larga medida, aquele que fora negociado pela antecessora de Boris Johnson, Theresa May,: é retirado o mecanismo de salvaguarda com vista a evitar uma fronteira física com a República da Irlanda – o chamadoA Irlanda do Norte mantém-se em território aduaneiro do Reino Unido, embora articulada com a legislação da União Europeia que agiliza o transporte de mercadorias.A Declaração Política assinada pouco antes do último Conselho Europeu, na quinta-feira, procede ainda a uma subtil revisão de linguagem, ao trocar a meta da instituição de uma “zona de comércio livre” pela negociação de um “acordo de comércio livre”.