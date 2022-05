Cartel de droga colombiano ameaça abater quem sair à rua após extradição de líder

O cartel de narcotraficantes clã do Golfo ameaçou na quinta-feira abater quem sair à rua no noroeste da Colômbia, em retaliação pela extradição do líder Dairo Antonio Usuga, conhecido por "Otoniel", para os Estados Unidos.