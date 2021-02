Carvão e petróleo. Combustíveis que tornam o ar um assassino silencioso

Polónia, Centra de produção de energia a carvão | Kacper Pempel- Reuters

O estudo desenvolvido por cientistas das universidades de Harvard, Birmingham, Leicester e Londres permitiu





Chamam-se PM2,5. Ao serem inaladas,O elevado número de mortes surpreendeu os autores do estudo , esta semana destacado pelo diário britânico





"Inicialmente, ficámos muito hesitantes quando obtivemos os resultados porque eles são surpreendentes", disse Eloise Marais, geógrafa da University College de Londres e coautora do estudo.

acrescenta Neelu Tummala, médico otorrinolaringologista (ouvido, nariz e garganta) da Escola de Medicina e Ciências da Saúde da Universidade George Washington. "O ar que respiramos afeta a saúde de todas as pessoas, mas principalmente de crianças e idosos. Normalmente, as pessoas em áreas urbanas sofrem os piores impactos".

Karm Vohra, investigador da Universidade de Birmingham e coautor, explica: "Queríamos mapear onde está a poluição e onde as pessoas vivem, para que pudéssemos saber mais exatamente o que as pessoas estão a respirar".





Os resultados do estudo global documentam que "a qualidade do ar da China está a melhorar, mas ainda regista concentrações de partículas finas incrivelmente altas. Os Estados Unidos estão também a melhorar, embora haja no nordeste pontos de elevada toxicidade. A Europa é uma bolsa mista. A Índia é que é definitivamente ponto mais preocupante", destaca Eloise Marais.







Em média,A Europa regista cerca de 16 por cento. África, Oceania e Austrália têm os números mais baixos, cerca de três por cento.Na Europa,A análise foi feita pela Universidade de Harvard.





O alerta já tinha chegado em 2015 com uma investigação publicada na revista. Sublinhava este trabalho queNo universo de nove milhões de pessoas mortas prematuramente pela poluição,seguida pela poluição da água, que teria vitimado 1,8 milhões.As investigações concluem que os números continuam a subir e que ", refere Ed Avol, chefe da divisão de saúde ambiental da Universidade da Califórnia do Sul.A utilização dos combustíveis fósseis em atividades humanas sofreu uma escalada desde a revolução industrial no século XIX.O aumento do dióxido de carbono (CO2) na atmosfera influencia diretamente os oceanos porque se dissolve nas águas.Os oceanos, ao absorverem o CO2, ficam com o pH alterado.





A química confirma que a concentração da poluição à superfície contribui para a acidez das águas, o que corresponde a consequências gravosas para a os ecossistemas e recursos marinhos, e os humanos estão diretamente implicados A qualidade do ar que respiramos depende também da qualidade dos oceanos.







Se o ar está a sufocar e os oceanos estão a ficar ácidos, Eloise Marais sublinha: "Precisamos de uma resposta mais imediata. Alguns governos não têm objetivos concretos para diminuirem os níveis de carbono, talvez precisemos levá-los a avançar rápido devido aos enormes danos à saúde pública. Precisamos de muito mais urgência".