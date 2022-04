Carvão e petróleo. Macron favorável a novas sanções contra a Rússia

", disse Emmanuel Macron à rádio France Inter.", acrescentou o presidente francês, referindo-se a uma possível imposição de sanções e medidas individuais sobre "o carvão e o petróleo".Referindo-se aos últimos acontecimentos na Ucrânia, nomeadamente na região de Kiev e em Mariupol, Macron disse: “é preciso enviar um sinal de que é a nossa dignidade coletiva e os nossos valores que estamos a defender".O presidente francês mostrou-se "extremamente chocado" com "as cenas insuportáveis" em Bucha, adiantando que devem ser condenadas "fortemente"., sublinhou.O presidente francês afirmou que o seu país vai ajudar as autoridades ucranianas na investigação do que aconteceu em Bucha., segundo Macron.Já o secretário de Estado norte-americano,

E o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou em “ataques desprezíveis”. O Reino Unido deverá anunciar novas sanções a Moscovo ainda esta semana.



Gás russo

No entanto, Macron, não disse que iria parar de comprar gás russo. Uma interrupção no seu fornecimento pode criar um sério problema na substituição do gás por outras fontes para o próximo inverno.



Também a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, considera que a União Europeia deve discutir a proibição de importação de gás russo – algo que os líderes têm estado relutantes em fazer até agora devido ao efeito que isso teria nos consumidores europeus.O presidente do Conselho Europeu,O número total de mortos em Bucha ainda é incerto. Segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, os corpos sem vida de 410 civis foram encontrados nos territórios da região de Kiev recentemente recapturados das tropas russas.

A Rússia nega que qualquer irregularidade tenha sido cometida na área.