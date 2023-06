Casa Branca ainda acredita em "progressos" na relação com Pequim

"Isso não deveria surpreender ninguém, que o Presidente fale francamente sobre a China e sobre as divergências que temos", comentou o alto responsável, a coberto do anonimato.

Joe Biden "está convicto de que a diplomacia (...) é a forma responsável de gerir as tensões", sustentou, referindo-se à recente viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à China, a primeira de um chefe da diplomacia norte-americana em quase cinco anos.

O responsável considerou que o secretário de Estado fez uma "boa deslocação" e conseguiu "fazer progressos".

Sobre um episódio recente, em que os Estados Unidos destruíram um balão chinês que, segundo Washington, estava a espiar o seu território, Joe Biden assegurou na terça-feira: "A razão pela qual [o Presidente chinês] ficou tão indignado quando abati aquele balão cheio de material de espionagem é que ele não sabia [que o aparelho] se encontrava ali".

O alto responsável falava numa receção, na Califórnia, com doadores do Partido Democrata.

"É muito embaraçoso para os ditadores quando eles não sabem o que se passou", prosseguiu, acrescentando: "Quando [o balão] foi abatido, (Xi Jinping) ficou muito embaraçado e chegou mesmo a desmentir que [a aeronave] lá se encontrava".

A China criticou hoje um comentário "absurdo", que considerou uma "provocação".

A reunião de Antony Blinken com Xi Jinping foi considerada um sinal de apaziguamento entre os respetivos países, após meses de fortes tensões, que se agravaram com o caso do balão meteorológico, que Pequim desmentiu que tenha sido utilizado para espionagem.

Não é a primeira vez que Joe Biden emite declarações memoráveis em receções de angariação de fundos, eventos em pequena escala dos quais as câmaras, os microfones e as máquinas fotográficas são excluídos -- podendo os jornalistas presentes, contudo, ouvir os discursos de abertura de Biden e divulgá-los.

Foi num evento desse tipo, em outubro de 2022, que o Presidente dos Estados Unidos mencionou, por exemplo, o risco de um "apocalipse" nuclear desencadeado pela Rússia.