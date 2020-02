Casa Branca confirma morte de líder da Al Qaeda no Iémen

Em comunicado emitido na quinta-feira à noite,"Sob as instruções do Presidente, Donald Trump,, fundador e líder do grupo AQPA", explica o comunicado da Casa Branca.Qasim al-Raymi assumiu a liderança deste grupo depois do seu antecessor ser morto por um ataque com drones dos EUA. Durante o seu comando, justifica Donald Trump, "Este grupo jihadista, formado em 2009 a partir de duas ramificações da Al Qaeda (no Iémen e na Arábia Saudita), pretendia

Para o Presidente norte-americano, a morte de Qassem al-Rimi "enfraquece ainda mais o AQPA e o movimento global da Al-Qaeda". Por isso, os EUA tentam "eliminar as ameaças que esses grupos representam" para a segurança nacional norte-americana.







"Os Estados Unidos, os nossos interesses e os nossos aliados estão mais seguros" com a morte de Raymi, diz ainda o comunicado.





Segundo a Casa Branca, este líder jihadista ingressou na Al Qaeda nos anos de 90 e trabalhou no Afeganistão para o fundador da rede terrorista, Osama Bin Laden, e terá estado na origem da Al Qaeda no Iémen.





No comunicado não é esclarecido quando é que o líder islâmico do AQPA foi abatido, mas segundo uma publicação do jornal norte-americano The New York Times, a 31 de janeiro os oficiais dos EUA lançaram uma ofensiva militar contra Raymi e acreditavam ter conseguido eliminá-lo, embora sem confirmação na altura.