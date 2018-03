Casa Branca. Demissão de Gary Cohn deixa caminho aberto a protecionistas

Andreia Martins - RTP07 Mar, 2018, 10:54 / atualizado em 07 Mar, 2018, 10:56 | Mundo

É mais um elemento de peso da equipa de Donald Trump a abandonar a Casa Branca ao fim de pouco mais de um ano de mandato. Gary Cohn, de 57 anos, antigo presidente do banco Goldman Sachs e um dos principais conselheiros para a economia, apresentou a demissão ao Presidente norte-americano.



“Foi uma honra servir o meu país e promulgar políticas para o crescimento da economia que beneficiam o povo norte-americano, em particular com a aprovação de uma reforma fiscal histórica”, afirmou o ex-banqueiro num comunicado divulgado pela Casa Branca.



“Agradeço ao Presidente por me ter dado esta oportunidade e espero que ele e a sua Administração sejam bem sucedidos no futuro”, referiu ainda, sem explicitar as razões da sua decisão.



A imprensa norte-americana aponta para a iminente guerra comercial - com a provável imposição de taxas alfandegárias de 25 por cento sobre as importações de aço e de dez por cento sobre as de alumínio – como o principal motivo do pedido de demissão.



Na última semana, o até agora conselheiro para assuntos económicos terá estado em rota de colisão com o conselheiro para o comércio, Peter Navarro, e o secretário do Comércio, Wilbur Ross.



Segundo a agência Bloomberg, Gary Cohn tentou marcar na última terça-feira uma reunião entre Donald Trump e várias entidades empresariais que estão contra a imposição das taxas alfandegárias. No entanto, o Presidente norte-americano recusou-se a participar nessa reunião e chamou o agora ex-conselheiro à Sala Oval, pedindo-lhe que apoiasse publicamente os impostos em causa, revela a mesma agência financeira.



Em reação a este pedido de demissão, Donald Trump deixou elogios ao antigo conselheiro. “Foi o meu principal assessor económico e fez um grande trabalho na condução da nossa agenda, ajudando a alcançar cortes históricos de impostos e reformas que impulsionaram a economia americana (…) Ele é um talento raro e agradeço-lhe pelo serviço dedicado ao povo americano”, disse Donald Trump em comunicado.



Em conferência de imprensa, o Presidente norte-americano enfatizou que não teria problemas em substituir o conselheiro-chefe ou qualquer outro conselheiro atualmente na Casa Branca.



“Poderia pegar em qualquer posto na Casa Branca e teria uma escolha entre um top-10 de pessoas relacionadas com essa posição. Toda a gente quer estar aqui. Toda a gente adora esta Casa Branca porque temos uma energia que raramente foi vista antes”, afirmou o Presidente.



No Twitter, Trump prometeu que iria nomear um novo conselheiro em breve. “Vou tomar a decisão muito em breve sobre a nomeação de um novo conselheiro-chefe para a economia. Muitas pessoas vão querer esse trabalho – vou escolher sabiamente!”, escreveu.





Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de março de 2018

Cohn já tinha pedido a demissão

Recuo de Trump?

O antigo chefe da Goldman Sachs foi o principal conselheiro de Donald Trump para assuntos económicos durante o primeiro ano do Presidente na Casa Branca. Democrata assumido, Gary Cohn deixou claro desde o início do mandato que aceitou a função na Casa Branca para defender os ideais económicos favoráveis às empresas, contra as políticas económicas protecionistas.A saída do conselheiro económico já provocou uma forte reação dos mercados , com uma forte queda do dólar logo após ter sido conhecido o pedido de resignação. Cohn era visto pelos investidores como uma figura de confiança numa administração considerada imprevisível e de pendor protecionista. A CNBC destaca, por exemplo, que Peter Navarro, conselheiro para o comércio, estará agora muito mais solto para marcar a sua posição na Casa Branca.“Os nacionalistas económicos estão em vantagem a partir de agora (…). Acho que vão ter uma grande influência na administração”, considerou Monica de Bolle, especialista no Peterson Institute for Internacional Economics, umde Washington, citada pela agência Reuters.Segundo a imprensa norte-americana, esta não terá sido a primeira vez que Gary Cohn apresentou um pedido de demissão a Donald Trump. Numa entrevista ao Financial Times , o antigo conselheiro confessou que foi pressionado para sair, mas também para ficar, após os eventos de Charlotesville, em agosto do ano passado.De acordo com o New York Times , Cohn chegou mesmo a escrever uma carta de demissão após a polémica conferência de imprensa de Donald Trump na sequência da marcha de neo-nazis e movimentos supremacistas em Virginia.“Os cidadãos que defendem a igualdade e a liberdade não podem ser equiparados aos supremacistas brancos, neo-nazis ou ao Ku Klux Klan. Acredito que esta administração pode e deve fazer melhor para condenar estes grupos de forma consistente e inequívoca, e fazer tudo o que podemos para curar estas divisões profundas que existem nas nossas comunidades”, considerou o conselheiro numa entrevista ao Financial Times.Na altura, o Presidente norte-americano tinha considerado que “nem todas” as pessoas presentes na marcha nacionalista eram más e que “ambos os lados” tinham responsabilidade nos incidentes que resultaram na morte de uma mulher. Para além da marcha conotada com a extrema-direita, a manifestação de Charlotesville ficou marcada por um ataque com um carro, alegadamente conduzido por um supremacista branco, que atropelou deliberadamente uma multidão de contra-manifestantes.Quase uma semana depois de Donald Trump ter confirmado a intenção de impor taxas alfandegárias sobre o alumínio e o aço, as reações dos mercados e dos parceiros económicos multiplicam-se, sobretudo em Bruxelas e Pequim. A Comissão Europeia chegou mesmo a prometer a imposição de taxas semelhantes aos produtos norte-americanos, em retaliação contra a medida norte-americana.Na terça-feira , Donald Trump pareceu recuar na intenção de impor novas taxas, fazendo com que dependam de um acordo comercial com o México e o Canadá.“Temos grandes défices comerciais com o México e o Canadá. O NAFTA, sob negociação neste momento, tem sido um mau acordo para os Estados Unidos. Enormes deslocalizações de empresas e postos de trabalho (…) “As tarifas sobre o aço e alumínio só serão retiradas se for assinado um NAFTA novo e justo”, referiu o Presidente num tweet.Já esta quarta-feira, a diretora do FMI, considerou que as “guerras comerciais não são boas”. Em entrevista à rádio francesa RTL, Christine Lagarde considera que o “impacto macroeconómico seria muito grave” em caso de imposição de taxas e de retaliação por parte dos principais parceiros comerciais.“Numa guerra comercial, marcada por aumentos recíprocos de taxas importantes, ninguém ganha e podemos encontrar perdedores em ambos os lados”, avisou a responsável.