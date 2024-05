Casa Branca diz que ajuda militar aprovada em abril já está no país

Em conferência de imprensa, Sullivan indicou que parte da ajuda aprovada já alcançou o campo de batalha e que o foco dos Estados Unidos e seus aliados agora é conseguir mais defesas antiaéreas para a Ucrânia.

"A Rússia continuou a ultrapassar os limites da sua campanha militar em termos de brutalidade e intensidade. A Rússia procura cada vez mais objetivos, na maioria infraestruturas civis, para destruir a rede elétrica ucraniana", adiantou.

Face a essa situação, os Estados Unidos e seus aliados estão a fazer o possível por enviar para a Ucrânia mais defesas antiaéreas, como baterias Patriot, que as forças ucranianas têm usado para derrubar os mísseis russos.

O pacote de ajuda externa aprovado em finais de abril no Congresso incluía 60.800 milhões de dólares destinados à Ucrânia e esteve bloqueado durante vários meses, devido essencialmente à oposição de um grupo de congressistas republicanos, o que se refletiu na escassez de equipamento militar para as tropas ucranianas enfrentarem as forças russas.

Sullivan não quis tomar posição sobre as mudanças no Governo russo e limitou-se a dizer que o sistema político russo é "opaco" e, na realidade, é "liderado por um único homem", Vladimir Putin.

O presidente russo substituiu no domingo o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, há 12 anos no cargo, por Andrei Belousov, um economista.