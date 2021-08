Casa Branca entregou aos talibãs nomes de americanos e de afegãos a retirar de Cabul

Além dos nomes de cidadãos norte-americanos,, afirmaram três altos responsáveis norte-americanos ao Político.

A Casa Branca afirma que a partilha de informação com os talibãs está a salvar vidas. Os críticos dizem que está a por em perigo aqueles afegãos que as chefias militares dos EUA chamam “nossos aliados”, numa altura em que os talibãs têm ido porta a porta em busca daqueles que consideram traidores por terem colaborado com os ocidentais.

“Basicamente,”, afirmou um oficial do Pentágono sob anonimato. “É simplesmente terrível e escandaloso e enoja-me”.

Esta semana, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, reconheceu aos jornalistas que os responsáveis em Cabul têm mantido “comunicações diárias” com os comandantes talibãs sobre quem pode passar os postos de controlo.

Joe Biden. "Pode ter acontecido"

Questionado sobre as listas, durante uma conferência de imprensa quinta-feira,“Já houve ocasiões em que os nossos militares contactaram os seus homólogos talibãs e disseram, por exemplo, este autocarro está a caminho, com um X número de pessoas, constituído pelo seguinte grupo de pessoas. Queremos que deixem passar esse autocarro ou esse grupo”, afirmou o presidente.A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional lamentou que a Casa Branca não tivesse sido contactada antes, “sobre um assunto tão grave”. “Teríamos respondido o que o presidente afirmou ao país. Que” disse Emily Horne.Para os representantes do Partido Republicano uma tal lista ser entregue aos talibãs está ao nível de traição.O antigoe agora congressista do Texas, Dan Crenshaw, que perdeu um olho no Afeganistão, e a senadora Wendy Rodgers, do Arizona,

"Tiveram de o fazer"

De acordo com o Político,quando os representantes da Administração Biden defenderam a sua coordenação de proximidade com os talibãs em torno do aeroporto.

Foi revelado que, depois da queda de Cabul, nos primeiros dias da evacuação do aeroporto Hamid Karzai, a equipa conjunta de militares e diplomatas norte-americanos ali presentes entregou aos talibãs uma lista de pessoas que os Estados Unidos queriam retirar. A lista incluía os nomes de afegãos que serviram os norte-americanos ao longo de 20 anos e que pediram vistos especiais para emigrar para a América. Cidadãos americanos, pessoas com dupla nacionalidade e residentes com vistos permanentes também integravam a lista.



ao deixar os talibãs controlarem tudo fora do aeroporto”, disse uma fonte norte-americana.Depois de milhares de candidatos aos vistos especiais invadirem o aeroporto, deixando os norte-americanos sem capacidade de resposta processual,o Departamento de Estado alterou a estratégia e pediu que não se dirigissem ao aeroporto mas esperassem para ser contactados.referiu um responsável da Defesa.Depois dos ataques de quinta-feira, junto ao aeroporto, que mataram pelo menos 12 soldados norte-americanos e feriram outros 15, além de vitimarem ou ferirem mais de uma centena de afegãos, o presidente da”, numa aparente crítica à Administração.

Afegãos entregues à sua sorte

Esta semana soube-se que, entre tudo o que os militares norte-americanos deixaram em solo afegão, se incluem os equipamentos biométricos com impressões digitais, impressões de retina e informação biográfica de todos os afegãos que serviram as forças ao longo de duas dezenas de anos.

Também os diplomatas britânicos em Cabul estão debaixo de fogo, acusados numa notícia dodeainda no Afeganistão.

Terão sido os próprios jornalistas do Times a encontrar os papéis com a identificação de pessoal afegão e britânico da missão diplomática, assim como candidatos a empregos. Ao mesmo tempo, combatentes talibãs passeavam-se pelo edifício abandonado e fotogravam-se junto a “tesouros abandonados”, reportaram os jornalistas.

Dois afegãos que se candidataram a empregos e cujos detalhes foram encontrados abandonados na embaixada estão em paradeiro incerto.Nas redes sociais questionam-se a competência do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e a falta de respeito demonstrada pelo Governo britânico pelo povo afegão. “, foram alguns dos comentários.

O Governo britânico anunciou quinta-feira que já retirou 13.146 pessoas do Afeganistão e o Ministério da Defesa afirmou esta sexta-feira que o esforço de evacuação está na fase final. “Mais ninguém vai ser chamado para vir para o aeroporto” de Cabul, referiu em comunicado.