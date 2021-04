Casa Branca exige que Congresso aprove reformas de práticas policiais

Em declarações feitas na Casa Branca, Joe Biden descreveu o veredicto como "", mas sublinhou que a condenação anunciada na segunda-feira pelos jurados do julgamento "não é suficiente" para apagar "a mancha" de "racismo sistémico" nos Estados Unidos.", disse, defendendo, no entanto, que a decisão pode constituir o momento para avançar com "mudanças significativas".Apelando à união do país, o presidente elogiou os polícias que testemunharam no julgamento, em vez de cerrar fileiras e ficarem calados.





Kamala Harris na mesma linha







A vice-presidente, Kamala Harris -- a primeira negra no cargo -, também defendeu a necessidade de o país reformar o sistema de justiça criminal, sublinhando igualmente, disse.Num discurso feito antes das declarações de Joe Biden, Kamala Harris considerou que há "muito a fazer" para combater a "injustiça racial", que é "um problema de todos os norte-americanos" e não só dos negros, dos latinos ou das pessoas com origens asiáticas ou indígenas."Todos nós fazemos parte do legado de George Floyd. E o nosso trabalho agora é honrar esse legado, homenageá-lo", afirmou.





Julgamento inequívoco







O júri do julgamento do ex-polícia acusado de matar o afro-americano George Floyd considerou, por unanimidade, o ex-polícia Derek Chauvin culpado de todas as acusações de homicídio do afro-americano George Floyd.A morte de George Floyd, aos 46 anos, aconteceu em 25 de maio de 2020, na sequência da sua detenção pela polícia de Minneapolis por suspeita de tentar pagar a conta do supermercado com uma nota falsa de 20 dólares (cerca de 16 euros).

A morte foi filmada em vídeo por transeuntes e divulgada nas redes sociais, sendo que o vídeo mostra Floyd a ser retirado do carro onde seguia sem resistir à polícia e Derek Chauvin a colocar o joelho no pescoço de Floyd e a pressionar durante quase nove minutos. No vídeo é possível ouvir-se Floyd a dizer ao polícia que não consegue respirar, acabando por morrer.