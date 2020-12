Casa Branca investigada por alegado esquema de suborno em troca de indultos

A juíza norte-americana Beryl Howell divulgou na terça-feira um documento judicial sobre o que apelidou de esquema de “suborno em troca de indultos”. De acordo com o documento,A maior parte das 18 páginas do documento está rasurada e fornece poucos detalhes sobre o alegado esquema, além de ocultar a identidade das pessoas envolvidas (as que estão sob investigação e a quem os indultos seriam destinados).No entanto, o documento, datado de 28 de agosto, refere que está

Na noite de terça-feira, um funcionário do Departamento de Justiça garantiu à agência Reuters que nenhum responsável do executivo é ou foi “sujeito ou alvo” da investigação.

Sabe-se também que o Departamento de Justiça pediu autorização à juíza responsável pelo caso, Beryl Howell, para ter. Howell autorizou o acesso em agosto, argumentando que neste caso não se aplica o privilégio do sigilo entre advogados e clientes.Segundo a juíza, foram apreendidos “mais de 50 dispositivos informáticos”, como computadores, iPhones e discos rígidos, que poderão ser utilizados para confrontar qualquer sujeito alvo da investigação. A agência Reuters avança que o Departamento de Justiça pretende “confrontar” três pessoas e concluir a investigação.

Trump tenciona conceder indultos aos filhos e advogado

A investigação surge numa altura em que várias notícias dão conta de que o presidente dos Estados Unidos estará a preparar indultos para os seus filhos e conselheiros.Assim como os restantes presidentes, a Constituição dos EUA dá a Donald Trump o poder de conceder indultos a pessoas condenadas por crimes federais. Ainda na semana passada, Trump atribuiu um indulto ao seu antigo conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn, que admitiu ter mentido ao FBI durante a investigação sobre a alegada intervenção russa nas eleições presidenciais de 2016. Esta terá sido a primeira de uma série de indultos esperados nas próximas semanas, as últimas de Donald Trump na Casa Branca.Giuliani, que tem defendido veementemente as alegações infundadas de fraude eleitoral, negou esta discussão no Twitter. “Estou chocado. Isto é simplesmente falso ”, escreveu o advogado de Trump.

Para além de Giuliani, o jornal norte-americano avança que Trump tenciona também conceder indultos aos seus três filhos mais velhos (Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump) e ao seu cunhado, Jared Kushner, marido de Ivanka.

Segundo oA natureza da preocupação de Trump sobre qualquer eventual envolvimento criminoso de Eric ou Ivanka Trump não é totalmente clara, mas sobre Donald Trump Jr. recaem suspeitas relativas a contactos com agentes russos que terão oferecido informações comprometedoras sobre Hillary Clinton, a candidata democrata que concorreu contra Donald Trump nas eleições de 2016. Também Jared Kushner foi alvo de investigação por alegados contactos com investidores estrangeiros, além da Rússia, para financiar as suas empresas durante a transição presidencial.As potenciais acusações contra Rudolph Giuliani também não são claras, emboraDurante o processo de, Trump admitiu ter enviado o seu advogado à Ucrânia para que este encontrasse informações comprometedoras sobre Joe Biden.

Sobre a investigação em torno do alegado esquema de suborno, o advogado de Giuliani, Robert Castello, disse ao New York Times que “ele não está preocupado com esta investigação porque ele não fez nada de errado, e essa tem sido a nossa posição desde o primeiro dia”.