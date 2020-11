Casa Branca. Joe Biden elege equipa de comunicação totalmente feminina

Na altura, Bedingfield serviu como diretora de comunicação do então vice-presidente Biden, enquanto Psaki foi diretora de comunicação e porta-voz do Departamento de Estado.“Comunicar de forma direta e verdadeira com o povo americano é um dos mais importantes deveres de um presidente, e a esta equipa será confiada a tremenda responsabilidade de ligar o povo americano à Casa Branca”, declarou o presidente eleito em comunicado., acrescentou.Será ainda parte da equipa de comunicação de Biden Karine Jean Pierre, na função de principal vice-secretária de imprensa. Também esta mulher, que durante a campanha eleitoral foi diretora de pessoal da vice-presidente eleita Kamala Harris, fez parte da Administração Obama, tendo então servido como diretora de política regional para o gabinete de Assuntos Políticos.Pili Tobar, que foi diretora de comunicação para coligações na campanha presidencial de Joe Biden, passará a ser vice-diretora de comunicações da Casa Branca.

Os nomes foram avançados a meios de comunicação norte-americanos por fontes envolvidas no processo.

O futuro presidente norte-americano. O cargo será oferecido a Neera Tanden, presidente da organização liberal Center for American Progress, que passará assim a supervisionar a implementação de políticas da Administração Biden.Já Cecilia Rouse, economista na Universidade de Princeton, será eleita presidente do Conselho de Consultores Económicos. O trabalho de Rouse tem-se focado na economia da educação e na desigualdade económica, sendo apreciado por progressistas. Também esta mulher fez parte da Administração Obama, como membro do Conselho que agora irá presidir.

Antigos membros da Administração Obama em peso na Administração Biden

Vários dos futuros membros da Administração Biden,. Alguns desses nomes foram já revelados nas últimas semanas e outros continuam agora a surgir.É o caso de Wally Adeyemo, que na Casa Branca de Obama cumpriu o cargo de conselheiro económico internacional do então presidente e que agora será vice-presidente do Departamento do Tesouro.Brian Deese, outro antigo funcionário de Obama, foi escolhido por Biden para presidir o Conselho Económico Nacional da Casa Branca, segundo três fontes auscultadas peloA pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos tem vindo a expor fortes disparidades económicas e raciais no país, que os progressistas querem ver resolvidas por Joe Biden, tendo por issoAté agora, as escolhas do presidente eleito representam, assim como “um regresso à competência e à sanidade”, considerou aoMatt Bennett, cofundador de uma agência de consultoria política democrata.